Milan, Leao-Diaz valgono 100mln dopo lo show di Napoli: si lavora al rinnovo

La sfida giocata contro il Napoli e vinta dal Milan per 0-4 ha messo in mostra Rafael Leao e Brahim Diaz, autori di tre dei quattro gol rossoneri. Una coppia che vale 100 milioni di euro, tra i 70 del portoghese e i circa 30 dello spagnolo. Le prestazioni dei due giocatori innalzano le loro quotazioni, ma attirano anche sempre più pretendenti. Come riporta il Corriere della Sera , il Milan deve sbrigarsi a decidere sul futuro dei due.

Con Leao è in ballo da tempo il rinnovo del contratto, in scadenza nel giugno 2024. Si parla di un accordo ponte fino al 2025, avendo quindi più tempo per decidere se continuare insieme o meno. Brahim Diaz, invece, ha il prestito dal Real Madrid che scade il 30 giugno, con il diritto di riscatto a 22 milioni con controriscatto ai Blancos per 27. L'intenzione del club rossonero è di rinegoziare l'accordo in estate, anche se non sarà semplice.