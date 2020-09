Milan, Leao in quarantena per sospetto Covid: salta l'Europa League

Rispondendo a un follower, su Twitter, Rafael Leao ha svelato di essere in quarantena per sospetto Covid-19. Situazione che di fatto esclude il giocatore da qualsiasi possibile convocazione per la sfida in programma giovedì sera contro lo Shamrock Rovers, sottolinea Sportmediaset. Il portoghese in questi giorni non si è allenato e non sarà disponibile per la gara di Europa League, mentre sono tutti gli altri componenti della squadra sono risultati negativi al tampone.