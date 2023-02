Milan-Leao, tutto fermo per il rinnovo: il rischio è perderlo a una cifra bassa

Il Milan e Rafael Leao continuano ad avere visioni differenti per il futuro. Perché se è vero che i rossoneri continuano a essere ottimisti, più o meno come l'Inter fino a un mese fa con Skriniar, dall'altro lato ci sono situazioni che appaiono abbastanza cristallizzate. Se è vero che sull'ingaggio ci sarebbe grande possibilità di venirsi incontro, così non è sulla clausola di risoluzione contrattuale. Leao e il suo entourage continuano a chiedere di abbassarla rispetto a quella attuale fino a una cifra intorno ai 60-70 milioni. Il Milan, da par suo, vorrebbe mantenerla verso i 150, magari accettando offerte superiori alle tre cifre. Insomma, è un circolo vizioso che è anche difficile da rompere.

Le buone prestazioni in Champions possono essere un traino. Ma quale club sarebbe disposto a investire su Leao? Al Chelsea piace e probabilmente perderà Joao Felix - è in prestito senza diritto di riscatto e l'Atletico Madrid potrebbe salutare Simeone, a quel punto il portoghese rimarrebbe - mentre il Manchester United è da valutare. Il City, molto interessato fino a gennaio, rischia di essere in altre faccende affaccendato, mentre gli altri grandi club sono già abbastanza coperti. Certo, dipende anche quale sarà il prezzo fatto dal Milan, ma l'affare Skriniar sull'altra sponda del Naviglio fa presagire nulla di buono in caso di arrivo a dodici mesi dalla scadenza.

Intanto siamo praticamente a marzo - manca nemmeno una settimana - e tutto quanto è fermo. Non è una questione di Dimvula, Mendes o del padre, semplicemente non ci sono novità di rilievo. Da capire poi perché Leao non sta facendo benissimo, probabilmente manca un po' di serenità, anche se con il Tottenham - dove i giri si sono rialzati - probabilmente è stata una delle migliori gare dell'ultimo periodo. Il grande rischio è che i rossoneri debbano accettare una cifra molto al ribasso, intorno ai 70 milioni per non rimanere con un pugno di mosche. Situazione ingarbugliata e l'estate porterà consiglio. Anche se le percentuali suggeriscono un addio.