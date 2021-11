Milan, Maignan corre già verso il recupero: può tornare prima del previsto

Mike Maignan corre veloce verso il recupero. Il portiere del Milan è fermo dalla prima metà di ottobre e nelle ultime settimane hanno colpito le immagini del suo allenamento in compagnia del resto della squadra: il francese lavora infatti da giocatore di movimento, non ptoendo ancora utilizzare il braccio dopo l'intervento chirurgico al polso sinistro.

Prima o dopo Natale? Tuttosport aggiorna così sui tempi di rientro in campo: la prognosi parlava di dieci settimane, che portano l'obiettivo a ridosso del periodo di Natale. Il dubbio è appunto se Maignan tornerà prima (il Napoli in casa e l'Empoli in trasferta sono gli ultimi impegni prima della fine dell'anno) o viceversa all'Epifania, quando il Milan sfiderà a San Siro la Roma.