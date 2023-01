Milan, Maignan non lontano dal rientro: ecco quando tornerà

Stefano Pioli può trovare un motivo per sorridere, almeno in parte.

All'interno di quello che è uno dei momenti più complicati della storia recente del Milan, Stefano Pioli può trovare un motivo per sorridere, almeno in parte: il portiere Mike Maignan, dopo i problemi fisici che lo hanno tenuto a lungo fuori, è più vicino al rientro. Che salvo sorprese avverrà il prossimo 14 febbraio contro il Tottenham negli ottavi di Champions League. A confermarlo è stato il presidente Scaroni: "Ho anche una buona notizia da dare: Maignan tornerà per l'impegno europeo".