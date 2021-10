Milan, Maignan rischia di saltare 17 gare: Napoli a rischio

Mike Maignan, portiere del Milan, dopo l'intervento in artroscopia della giornata di oggi rischia di stare fuori due mesi. Il francese, infortunatosi in Nazionale, dovrebbe saltare circa 14 gare. Questa la lista di sfide che potrebbe non disputare, con l'obiettivo di esserci contro il Napoli prima di Natale, il 19 dicembre. Hellas Verona, Porto, Bologna, Torino, Roma, Porto, Inter, Fiorentina, Atletico Madrid, Sassuolo, Genoa, Salernitana, Liverpool e Udinese dovrebbe essere la lista delle gare dove Maignan non ci sarà.