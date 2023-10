Milan, Maignan rischia di saltare il Napoli? Ecco cosa dice il regolamento

L'arbitro Piccini ha estratto il rosso a causa del "grave fallo di gioco", come viene definito dal regolamento.

Gli ultimi concitati minuti di Genoa-Milan sono ormai arcinoti, tra la rete dubbia di Christian Pulisic e l'espulsione di Mike Maignan, colpevole di un intervento molto duro ai danni di Ekuban, una "entrata assassina", come la definita il presidente del Grifone Zangrillo "da medico". E la domanda più ricorrente delle ultime ore, fronte Milan, è legata proprio a questo fallo, all'espulsione e alle giornate di squalifica che saranno comminate al portiere francese: quante partite salterà?

Cosa dice il regolamento

L'arbitro Piccini ha estratto il rosso a causa del "grave fallo di gioco", come viene definito dal regolamento, ossia "un contrasto che mette in pericolo l'incolumità di un avversario, o commesso con vigoria sproporzionata o brutalità". Ma non si tratta - almeno stando alle immagini e alle sensazioni provenienti dal campo - di "condotta violenta", che secondo lo statuto implica un atteggiamento volontario.

Quante giornate rischia Maignan

Stando dunque a ciò che dice il regolamento, Maignan dovrebbe essere squalificato per un solo turno e saltare dunque solo il big match con la Juventus. Questo perché, per l'appunto, la sua non è stata una "condotta violenta" ma solo un "grave fallo di gioco". Anche il Milan, stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, si aspetta che il suo estremo difensore sia squalificato per una sola giornata e potrà tornare a disposizione per l'altro scontro al vertice col Napoli, tra due turni.