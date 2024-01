Milan, Maignan si sfoga sui social: "L'intero sistema deve assumersi responsabilità"

Protagonista involontario di Udinese-Milan, essendo stato bersagliato da epiteti razzisti dei tifosi di casa, il portiere rossonero Mike Maignan

si lascia andare ad una lunga riflessione sul suo profilo Instagram: "Non è il giocatore ad essere stato attaccato, ma l'uomo e il padre di famiglia. Non è la prima volta che mi succede. E non sono il primo a cui succede. Abbiamo fatto annunci, campagne pubblicitarie, protocolli e non è cambiato nulla".

Prosegue Maignan: "Oggi è l'intero sistema a doversi assumere le responsbailità: gli autori di questi gesti, perché è facile agire in gruppo e nell'anonimato della tribuna; gli spettatori sugli spalti, chi ha visto o sentito tutto ma ha deciso di tacere è complice; l'Udinese, che parlava solo di interruzione della partita come se niente fosse, anch'essa è complice; le autorità e il procuratore, se non faranno niente di fronte a questo saranno anch'essi complici".

Conclude il portiere: "L'ho detto e lo ripeto, non sono una vittima. E voglio dire grazie alla mia società, l'AC Milan, ai compagni, all'arbitro, ai giocatori dell'Udinese e chiunque mi abbia mandato messaggi, chiamato, supportato in pubblico e in privato. Non riesco a rispondere a tutti ma vi vedo, siamo insieme. È una lotta dura, ci vorrà tempo e coraggio. Ma è una lotta che vinceremo".