Milan, Maignan supera il problema al tendine d'achille: oggi il portiere si è allenato

© foto di www.imagephotoagency.it

Nelle scorse ore era emersa un po' di apprensione in casa Milan, con Mike Maignan che non aveva preso parte all'allenamento con la Francia a causa di un problema al tendine d'achille. Le parziali preoccupazioni però sono state superate oggi, visto che il numero 1 rossonero è rientrato in gruppo e si è regolarmente allenato agli ordini di Didier Deschamps a Clairefontaine, secondo RMC Sport.