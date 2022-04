Milan, Maldini spinge: "Occasione incredibile, proviamoci fino in fondo!"

I rossoneri grazie alla vittoria contro la Lazio hanno riconquistato la vetta della classifica in attesa che l'Inter recuperi la gara col Bologna.

(ANSA) - MILANO, 25 APR - "Non possiamo farlo passare come obiettivo banale. Negli ultimi venti anni il Milan ha vinto due scudetti: sarebbe un risultato incredibile. Quando ti capita l'occasione, ci devi provare fino in fondo. Poi se le cose non dovessero andar bene, sai di aver fatto il massimo": lo dice il dt del Milan Paolo Maldini a Milan TV. I rossoneri grazie alla vittoria contro la Lazio hanno riconquistato la vetta della classifica in attesa che l'Inter recuperi la gara col Bologna. "Sono orgoglioso della squadra, dello staff e di ciò che ci stanno dando i tifosi. È un'emozione vera, è il succo del nostro lavoro, ciò che ci fa stare bene e chi fa vivere con un'emotività, a volte instabile, ma che provoca sensazioni piacevolissime. In stagioni del genere l'obiettivo è fare il meglio possibile: noi dobbiamo puntare molto in alto". "All'inizio dell'anno - ricorda Maldini - qualcuno non ci dava così in alto, ma noi dobbiamo usare ciò come stimolo. I numeri parlano chiaro. Per essere qua e mantenere questo livello dobbiamo mantenere questo spirito di sacrificio. Se siamo qua è perché ci abbiamo sempre creduto... Magari anche quando non lo comunicavamo ci abbiamo sempre pensato". (ANSA).