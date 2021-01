Milan, Mandzukic si presenta: "Io e Ibrahimovic incuteremo timore! Sono già pronto per giocare"

(ANSA) - MILANO, 21 GEN - "Zlatan ha detto bene, abbiamo giocato tante gare, abbiamo tanti minuti nelle gambe e credo anche io sia importante incutere timore negli avversari e proteggere i compagni. Serve anche questo e sono pronto": Mario Mandzukic, durante la conferenza stampa di presentazione al Milan, conferma le parole di Zlatan Ibrahimovic che lo aveva accolto in rossonero dicendo che insieme avrebbero messo "paura agli avversari". L'attaccante croato assicura di essere in ottima forma: "Mi stavo preparando da diversi mesi, se non fossi stato pronto non avrei mai accettato l'offerta del Milan e sarei stato a casa davanti alla tv. Ho bisogno di qualche giorno per familiarizzare con i nuovi compagni, ma sono pronto. Però sono a disposizione del mister, sarà lui a decidere". (ANSA).