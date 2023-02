Milan, Messias ammette: "L'obiettivo era lo Scudetto, ma dopo quanto fatto dal Napoli..."

Junior Messias, attaccante del Milan, ha parlato a margine della celebrazione per il 20° anno della "Fondazione Milan" ripartendo dalle ultime vittorie

© foto di www.imagephotoagency.it

Junior Messias, attaccante del Milan, ha parlato a margine della celebrazione per il 20° anno della "Fondazione Milan" ripartendo dalle ultime vittorie rossonere: "Sappiamo tutti il momento che stavamo passando ma arriviamo da tre vittorie importanti dove non abbiamo preso gol e quindi è stata un'ottima vittoria ma dobbiamo lavorare tanto per il proseguo del campionato".

Il suo ruolo è cambiato? "Io faccio un po' di tutto, anche quando facevo l'etserno alto ho sempre fatto sacrifici per aiutare la squadra. Per me cambia poco".