Milan, missione compiuta per Ibra: ha riportato squadra in alto (e poteva essere del Napoli)

© foto di www.imagephotoagency.it

"Missione compiuta: ha riportato il Milan in alto. Ora Ibra sceglie il suo futuro": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che ricorda che fin dal primo giorno in cui è tornato in rossonero lo svedese ha dichiarato che il suo obiettivo era quello di riportare il Diavolo a competere ad alti livelli. A fine stagione, Zlatan dovrà prendere una decisione importante sul suo futuro: continuare a giocare o smettere? Ricordiamo che prima del Milan lo svedese fu ad un passo dal Napoli, poi De Laurentiis scelse Gattuso.