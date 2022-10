Milan-Monza, le formazioni ufficiali: Leao e Giroud a riposo, Origi e Rebic dal 1’. Petagna Out

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Monza, match valevole per l'undicesima giornata di Serie A.

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Monza, match valevole per l'undicesima giornata di Serie A. Stefano Pioli lancia Origi per la prima volta da titolare in attacco, supportato da Messias, Diaz e Rebic. Solo panchina dunque sia per Leao che Giroud. In difesa la sorpresa è a destra: Dest la spunta su Kalulu. Dall'altro lato non mancano le novità: Palladino sceglie Mota Carvalho e non Gytkjaer da centravanti e preferisce Antov a Marlo in difesa.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Pobega; Messias, Diaz, Rebic; Origi. A disposizione: Mirante, Jungdal, Ballo-Touré, Adli, Tonali, Giroud, Bakayoko, Leao, Kalulu, Malick, Krunic, Vrancks, Gabbia, De Ketelaere

Allenatore: Stefano Pioli

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Antov, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Barberis, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Mota Carvalho. A disposizione: Cragno, Sorrentino, Donati, Marlon, Machin, Gytkjaer, Valoti, Birindelli, Ranocchia, Colpani, Petagna, Bondo, Carboni, D'Alessandro, Vignato

Allenatore: Raffaele Palladino