Milan, niente da fare per Leao: salterà sia Napoli che Empoli. Rientro nel 2022

Rafael Leao ci ha provato, ma il problema muscolare subito contro la Salernitana (lesione da trauma al bicipite femorale della coscia destra) non è ancora superato e quindi il portoghese sarà costretto a saltare sia il Napoli che l'Empoli. Il suo rientro in campo, così come quello di Ante Rebic, avverrà quindi a gennaio dopo la sosta per le festività natalizie. Lo riferisce stamattina Tuttosport.