Milan, non c'è l'accordo col Brescia per Tonali: la Juve pensa allo 'scippo'

Domani scadono i termini per il diritto di riscatto di Sandro Tonali da parte del Milan ma i rossoneri non hanno ancora trovato un accordo con il Brescia. Elliott ha fatto sapere a Maldini che la spesa non dovrà essere superiore ai 10 milioni di euro mentre le Rondinelle di Cellino ne avrebbero diritto di incassarne altri 15.

Tra l'altro, il presidente del Brescia ha già fatto notate di aver dimezzato i bonus portandoli a 5 milioni contro i 10 inizialmente previsti. Se le parti non dovessero trovare un accordo, ecco che potrebbe entrare in scena anche la Juventus, con Allegri interessato al giocatore fin dalla prima esperienza in bianconero. Il Brescia sarebbe anche pronto a concedere un nuovo prestito, ma tutto resta legato all'affaire Locatelli. Se comunque entro domani non dovesse essere raggiunta l'intesa sperata, il Milan potrebbe trattare da capo il cartellino del centrocampista. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.