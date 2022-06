Milan, non è tutto rose e fiori: grana Maldini, non ha ancora rinnovato e non c'è intesa

La trattativa per il rinnovo di Paolo Maldini con il Milan sembra essere tutt'altro che in discesa.

La trattativa per il rinnovo di Paolo Maldini con il Milan sembra essere tutt'altro che in discesa. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, nonostante la cena a casa dell'attuale direttore tecnico rossonero, insieme a Gerry Cardinale di RedBird e Giorgio Furlani di Elliott non si è ancora arrivati alla fumata bianca, con il contratto del dt che scadrà il prossimo 30 giugno. Non c'è la completa intesa e l'accordo dovrà essere raggiunto con Gazidis, che fino al closing di settembre ha potere di firma.