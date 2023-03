Milan non pervenuto: i rossoneri cadono al Franchi, la Fiorentina domina e vendica l'andata

La Fiorentina batte al Franchi 2-1 il Milan nell'anticipo della 25ª giornata di Serie A.

La Fiorentina batte al Franchi 2-1 il Milan nell'anticipo della 25ª giornata di Serie A. Il dominio territoriale della squadra di Italiano è netto. Nel primo tempo: tre tiri in porta in 20' e tanti calci d'angolo collezionati. L'occasione più pericolosa capita sui piedi dell'ex Bonaventura, ma la sua conclusione è salvata sulla linea dal provvidenziale intervento di Tomori. I rossoneri fanno molta fatica a costruire azioni degne di nota; nemmeno il rientro di Bennacer aiuta la fase di possesso, anche perché sull'algerino e su Tonali c'è sempre il pressing asfissiante di Bonaventura e Mandragora. Nell'unico momento "libero", l'ex Empoli permette a Giroud di farsi vedere dalle parti di Terracciano. Non pervenuti Rebic e De Ketelaere, chiusi nella morsa dei difensori e dei centrocampisti di casa (Amrabat non concede spazi al belga, unico lampo nel recupero) e incapaci di essere punto di riferimento per una squadra quasi sempre in affanno.

Nella ripresa i viola sbloccano subito il risultato su calcio di rigore. Al 49' a trasformarlo è Nico Gonzalez, che è freddo dal dischetto e non lascia scampo a Maignan. Ikone era andato via a Tomori, l'inglese è franato addosso al francese in area. Il Milan trova un'unica occasione per pareggiare al 58' con Theo Hernandez: il francese sfugge a Quarta, entra in area e a tu per tu con Terracciano si fa respingere il pallone dal portiere viola che manda la sfera in corner. Al 79' rigore prima concesso al Milan e poi tolto da Di Bello: dopo aver rivisto l'episodio al monitor, l'arbitro cambia decisione avendo rilevato che il tocco di Cabral è stato di testa e non di mano. All'87' la Fiorentina chiude il match con il raddoppio del neo entrato in campo Luka Jovic: azione splendida dei viola, Dodò crossa perfettamente per il serbo, che in tuffo di testa batte Maignan. All'ultimo minuto di recupero con una botta sotto all'incrocio Theo Hernandez fissa il punteggio sul 2-1.