Milan, non preoccupano le condizioni di Brahim Diaz: il punto sugli infortunati

In casa Milan non preoccupano le condizioni di Brahim Diaz, uscito in anticipo dalla sfida contro il Napoli per un piccolo problema fisico. Oggi lo spagnolo si è allenato regolarmente a Milanello, gestendo l'infortunio all'adduttore. In vista della sfida contro l'Empoli in programma per venerdì, dovrebbe dunque essere regolarmente a disposizione di Pioli.