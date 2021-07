Milan, non solo Mandzukic: ai saluti un altro 'flop' dell'ultimo mercato invernale

Arrivano novità dal Portogallo in merito al futuro Soualiho Meïté, 27enne centrocampista di proprietà del Torino reduce dal prestito al Milan.

Come riporta 'Record', il Benfica è vicinissimo a chiudere per il calciatore classe '94 grazie a un'offerta di quasi sette milioni di euro. Per il giocatore pronto un contratto di 4-5 milioni.