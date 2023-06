Milan, non solo Tonali: anche uno tra questi tre big può partire

Il Milan che ha deciso di lasciar partire Sandro Tonali destinazione Newcastle potrebbe definire altre cessioni importanti in questa finestra di calciomercato

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan che ha deciso di lasciar partire Sandro Tonali destinazione Newcastle potrebbe definire altre cessioni importanti in questa finestra di calciomercato. Lo scrive l'edizione odierna del quotidiano 'La Repubblica': dopo il licenziamento di Maldini e Massara - col mercato affidato agli algoritmi, al pool diretto dall’ad Furlani e al capo degli osservatori Moncada - la svolta di Casa Milan verso il modello Moneyball è stata vorticosa.

Per l'ex dirigenza Tonali era incedibile - anche in virtù del grande attaccamento alla causa rossonera mostrato dal centrocampista in questi anni -, mentre i nuovi vertici del club la pensano diversamente e ora lo spogliatoio ribolle. Uno tra Leao, Hernandez e Maignan può partire.