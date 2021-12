GIOVANILI PRIMAVERA, SECONDO KO CONSECUTIVO: IL NAPOLI CADE ANCORA, A CAGLIARI FINISCE 3-0 Seconda sconfitta consecutiva per la Primavera. Dopo il k.o. con l'Inter, il Napoli cade anche ad Asseminello contro il Cagliari e stavolta nettamente Seconda sconfitta consecutiva per la Primavera. Dopo il k.o. con l'Inter, il Napoli cade anche ad Asseminello contro il Cagliari e stavolta nettamente LE ALTRE DI A MILAN, NUMERI CHOC COME IL NAPOLI: GIÀ 21 INFORTUNI DALL'INIZIO DELLA STAGIONE Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, tra infortuni attuali e passati, sono ben 21 su 29 i calciatori del Milan a essersi fermati almeno una volta Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, tra infortuni attuali e passati, sono ben 21 su 29 i calciatori del Milan a essersi fermati almeno una volta