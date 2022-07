Milan, nuovo ingresso in società: RedBird a colloquio col proprietario dei Sacramento Kings

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In passato si era interessato al Chelsea, adesso è sulle tracce del Milan. Vivek Yeshwant Ranadivé, magnate indiano già noto al mondo dello sport poiché proprietario della franchigia NBA dei Sacramento Kings, sarebbe pronto ad andare in soccorso al fondo RedBird, che dagli accordi con Elliot al momento del passaggio di consegne dovrà versare 1,2 miliardi di euro nelle casse della società guidata da Paul Singer. E, dunque, entro il closing fissato a settembre 2022.

C'è fiducia, ma niente cifre

Come si apprende da Sportmediaset.it, Gerry Cardinale è alla ricerca di investitori e ha già avuto dei colloqui con Ranadivé, il quale spera di arrivare ad un accordo in tempi brevi. Non si parla ancora di cifre, ma il portale assicura che il ricco imprenditore indiano-americano sarebbe ben deciso ad aiutare RedBird e a riproporre il modello Sacramento Kings, acquistati nel 2013 per 534 milioni di dollari e portata fino a una valutazione da 2,06 miliardi (dati Sportico).