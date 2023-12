Milan, ora Pioli trema: rischia l'esonero col Newcastle

"Non è da escludere che una brutta sconfitta a Newcastle possa costare subito la panchina a Stefano Pioli"

La bruciante sconfitta di Bergamo contro l'Atalanta complica la classifica del Milan e la posizione di Stefano Pioli, ora al terzo posto (ma sempre più lontano dalla vetta) e con una permanenza in Europa da decifrare nell'ultimo appuntamento della fase a gironi di Champions League.

E proprio da Newcastle passa il futuro del tecnico: secondo quanto riferisce oggi il Corriere dello Sport tra le sue pagine, infatti, l'allenatore rossonero rischierebbe l'esonero in caso di sconfitta in Inghilterra. "Non è da escludere che una brutta sconfitta a Newcastle possa costare subito la panchina a Stefano Pioli", sentenzia il quotidiano romano.