Milan, per il post-Gattuso spunta il clamoroso ritorno di Allegri

Simone Inzaghi è uno dei principali candidati alla panchina del Milan, ma non è certo l’unico allenatore presente sul taccuino dei rossoneri. Come riporta Tuttosport, in lizza ci sono anche Rudi Garcia, Jardim e De Zerbi. Attenzione anche al clamoroso ritorno di Massimiliano Allegri, che a Milano ha lasciato più di qualche amico.