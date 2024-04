Milan, per il rinnovo di Maignan non basterà il doppio dell'ingaggio attuale: ipotesi addio

Quello di Mike Maignan è uno dei nomi più pesanti sui quali sta lavorando il Milan in ottica futuro.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Quello di Mike Maignan è uno dei nomi più pesanti sui quali sta lavorando il Milan in ottica futuro. Perché il contratto scade nell'estate del 2026 e dunque la prossima sarà un'estate importante per capire se rinnovare, se firmare, o se cercare un'altra via. Ovvio, quella dell'addio e della separazione. L'entourage del giocatore e la dirigenza rossonera si sono già confrontate per discutere del futuro, senza però riuscire ancora a trovare una quadra. Maignan è un titolarissimo, un cardine e un perno del progetto del club di Gerry Cardinale che non vorrebbe perderlo a meno di proposte da capogiro.

Il ballo delle cifre

In questo momento l'ex portiere del Lille percepisce un compenso da 2.8 milioni di euro. Il doppio del compenso però potrebbe non bastare, specialmente se a bussare alla porta dovessero arrivare anche i top club europei. Allo stesso tempo il Milan pensa di inserire qualche bonus che possa integrare la somma dovuta al portiere nel nuovo accordo. Maignan vuole 7 milioni di euro, ovvero arrivare a quello che è il guadagno di Rafael Leao. Dunque, vedere riconosciuto il suo status di star alla stregua dell'esterno d'attacco lusitano. E un altro capitolo meriterà poi anche Theo Hernandez...

A quanto potrebbe partire?

Le richieste del Milan potrebbero così aggirarsi sui 70-80 milioni di euro per far partire eventualmente Mike Maignan. Un'offerta del genere da chi potrebbe pervenire? Bayern Monaco e Chelsea sembrano le ipotesi più accreditate anche se non fino a quel punto. Però entrambe cercheranno presumibilmente un portiere in estate. E Maignan sarebbe certamente uno dei primi della lista.