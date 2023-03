Milan, Pioli: "Al Napoli penseremo a suo tempo, ora servono punti in campionato!"

Stefano Pioli, a pochi minuti dalla partita contro l'Udinese, ai microfoni di Sky

© foto di DANIELE MASCOLO

Stefano Pioli, a pochi minuti dalla partita contro l'Udinese, ai microfoni di Sky: "Credo sia stato un gesto di Bennacer che avrebbe dovuto essere capitano per il nostro ordine. Rappresenta tanto per noi, in campo e fuori".

Il sorteggio Champions vi ha portato il Napoli. Impegno che può distrarvi?

"Siamo concentrati su questa partita. Al Napoli ci penseremo quando ci sarà la Champions. Dobbiamo fare punti in campionato, la classifica è corta e dobbiamo essere protagonisti e competitivi".