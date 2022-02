Milan, Pioli al settimo cielo per il derby: "Siamo andati oltre ogni limite"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il derby vinto grazie a una doppietta di Giroud che ha ribaltato il vantaggio iniziale dell'Inter. Ora i rossoneri sono a -1 dai nerazzurri: "Una squadra che non molla mai, con ragazzi che vanno oltre i propri limiti e difficoltà. Una vittoria che ci deve dare più convinzione, ma c'è tanto da fare sapendo che abbiamo gli stessi punti dell'anno scorso".

Cosa c'era dentro il cerchio con la squadra fatto a fine partita?

"Ho detto ai ragazzi di crederci. Gli ostacoli sono insormontabili per chi non ci crede. Dobbiamo continuare così, è una grandissima soddisfazione vincere il derby peraltro in casa dell'Inter miglior squadra del campionato. Ora buttiamoci sulla Coppa Italia".

La svolta col cambio di strategia sulla trequarti

"Nel primo tempo non abbiamo fatto le scelte giuste. C'erano gli spazi per andare in profondità qualche volta ma Kessie non è stato servito. E qualche passaggio di troppo ha consentito all'Inter di ripartire. Credo che nel secondo tempo stavamo già facendo noi la partita. L'Inter ci ha aspettato e quando abbiamo preso il predominio del campo ci serviva più agilità e freschezza, da qui le scelte Messias e Brahim".

Cosa si porta dal derby?

"Vero che nel primo tempo l'Inter ha avuto più occasioni, ma io mi porto dietro il coraggio dei miei giocatori. Che non hanno paura di affrontare i duelli, avversari forse di un valore superiore in tante zone del campo, ma l'hanno fatto con coraggio e generosità. Vincere e ribaltare una partita così in un momento, quello nostro, che non è il migliore, mi rende orgoglioso. Anche se l'ultima sconfitta che abbiamo subito con lo Spezia non era solo per colpa nostra".

Che insegnamenti può dare Giroud?

"L'acquisto di Giroud o il fatto che il club abbia inserito dei giocatori che hanno già vinto qualcosa. Chi non ha mai vinto non sa cosa serve per vincere. E con chi ha vinto qualcosa alzi il livello. Sono segnali importantissimi che i giovani stanno recependo".

Con Ibra o Rebic avrebbe tolto Giroud?

"Due giocatori importanti e mi auguro di averli il prima possibile a disposizione. Avere più soluzioni per noi è solo un vantaggio".

Su Leao

"Nel primo tempo poteva stare più aperto e l'abbiamo servito poco e si è innervosito. Nel secondo tempo si è mosso meglio e lo abbiamo servito di più".

Su Brahim Diaz

"Avere giocatori con caratteristiche diverse che occupano la stesse posizione per me è un vantaggio. Per quel che riguarda Brahim non è la quantità di minuti che fa la differenza ma la qualità. Certo, sperava di giocare dall'inizio ma alla fine è stato determinante nella mezzora che ha giocato".

Lei aveva fatto un fioretto in caso di vittoria nel derby

"Fioretto banalissimo: adoro tantissimo il mio sigaro toscano e per un mese non lo fumerò. Forse mi farà anche bene".