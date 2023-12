Milan, Pioli alla squadra: "Se non credete di poter raggiungere Inter e Juve non presentatevi"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Frosinone, il tecnico del Milan Stefano Pioli spiega la sua formula

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Frosinone, il tecnico del Milan Stefano Pioli spiega la sua formula per uscire da questo momento complicato: "Vincendo, è inutile girarci tanto intorno. Servirà fare una partita seria, vera, con intensità e con qualità. Con la Fiorentina siamo stati attenti, domani dobbiamo fare lo stesso. Le vittorie ti danno quell'entusiasmo. Qui cerchiamo sempre di essere positivi, ma ora è il momento di dimostrare sul campo che siamo competitivi".

Quali sono le sue responsabilità nei problemi del Milan?

"Ci sono sempre, poi dipende da quelle che si danno nei successi e negli insuccessi. I bilanci ora sono limitati. Ho detto solo una cosa alla squadra: per il campionato mancano 25 partite; se qualcuno di noi qua dentro non crede di poter raggiungere Inter e Juve giovedì non si sarebbe dovuto presentare agli allenamenti. Si sono presentati tutti, anche perché sono pagati per farlo. Io sono convinto che abbiamo un gruppo compatto; soprattutto nei momenti negativi c'è stata compattezza e questo è stata una risorsa".