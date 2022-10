Milan, Pioli annuncia lungo stop per Maignan: "Sarà fuori almeno fino a gennaio"

Come stanno Maignan e Hernandez? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Stefano Pioli, allenatore del Milan

Come stanno Maignan e Hernandez? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Stefano Pioli, allenatore del Milan che alla vigilia della sfida di San Siro contro il Monza, gara valida per l'undicesima giornata di Serie A, ha risposto così: "Ciò che è successo a Theo e alla compagna sono situazioni spiacevoli e sono entrate anche dentro di noi perché siamo a una famiglia, lui sa che se ha bisogno di noi ci siamo. I primi giorni era molto turbato, ora sta scaricando la rabbia sul campo ed è quello che deve cercare di fare, poi noi lo aiuteremo in tutto e per tutto. Per quanto riguarda Mike, siamo molto dispiaciuti per il suo infortunio. E' un giocatore importante e stava facendo di tutto per rientrare: abbiamo cercato di valutare tutte le possibilità, lui spingeva per rientrare prima e gli esami strumentali dicevano che era guarito già nella precedente settimana. Abbiamo fatto tutte le cose giuste, ma purtroppo non è lo stesso muscolo e questo infortunio lo terrà fuori credo fino a gennaio".