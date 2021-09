Milan, Pioli denuncia: “Temevo lo Spezia perché il campo è più piccolo e non è corretto”

Dopo Spezia-Milan, Stefano Pioli si lamenta per il campo del Picco. L'allenatore rossonero ai microfoni di Dazn ha fatto polemica sulle dimensioni del terreno di gioco: "Oggi era una partita che temevo, anche perché le dimensioni del campo non sono adatte, è più piccolo e non credo sia corretto perché dovrebbero essere tutti uguali i campi in Serie A".