Milan, Pioli e i tecnici italiani in Champions: "Ancelotti un totem, ma bravi anche Spalletti e Conte"

Stefano Pioli, tecnico del Milan, interviene in conferenza stampa in vista della sfida contro il Tottenham (domani alle 21 a San Siro) valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League.

Che Milan serve?

"Se vogliamo pensare di poter vincere servono alti livelli d'intensità e qualità tecnica. Ci siamo preparati per questo".

Su Conte

"Sfida difficile, inevitabile che sia così per un ottavo. Conte è un grande allenatore e uno dei pochi colleghi che mi hanno chiamato per congratularsi per il titolo".

Su Bennacer

"Si è allenato con noi ma non è al 100% e non possiamo rischiare. Non ci sarà".

Che differenza c'è con il calcio inglese?

"A livello economico non c'è partita. Poi si può andare sulla cultura, su tanti altri aspetti ma questo non è il momento".

Non c'è più la regola del gol in trasferta. Cosa è cambiato?

"Non più di tanto, ora sai che se subisci un gol in casa non è più irraggiungibile il passaggio del turno. Ho preparato la squadra a tutti i dettagli, perché i particolari fanno la differenza".