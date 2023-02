Milan, Pioli elogia ancora il Napoli: "Impressionante! Guardate le altre classifiche in Europa..."

Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa in vista del derby con l'Inter, ha fissato gli obiettivi stagionali del suo Milan.

© foto di © DANIELE MASCOLO

Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa in vista del derby con l'Inter, ha fissato gli obiettivi stagionali del suo Milan ora che lo Scudetto sembra ormai andato: "La zona Champions è un obiettivo importante, non va dato per scontato. Poi basta vedere le classifiche in Europa per vedere che è il Napoli che sta facendo qualcosa di impressionante. Con le altre siamo lì e, comunque, c'è ancora la Champions", le dichiarazioni del tecnico rossonero.