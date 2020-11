Milan, Pioli fa 'l'allenadrone': il tecnico prepara così la sfida al Napoli

Stefano Pioli non potrà sedersi in panchina domenica sera al San Paolo: il tecnico del Milan, positivo al Covid, si accomoderà sul divano, mentre Bonera debutterà a bordocampo. "È lo schema di partenza per la sfida al Napoli", osserva La Gazzetta dello Sport, che descrive la nuova routine di Milanello: "Nell'agenda non c'è spazio per i tempo morti: dubito due videoconferenze chiave, la riunione tecnica con Bonera e lo staff e il colloquio con il dottor Mazzoni".

Pioli ha inoltre modo di guidare le sedute tattiche collegandosi in video con la squadra riunita nello spogliatoio, e il sistema di camere fisse sui campi di allenamento gli consente di seguire i lavori da più angolazioni. "Tattica ma non solo - aggiunge la rosea - perché Pioli sa toccare le corde giuste dei giocatori grazie al dialogo": a qualche rossonero, ad esempio, capita di essere chiamato mentre rientra a casa in macchina. E nel giorno della sfida contro il Napoli il tecnico ha intenzione di motivare i suoi "faccia a faccia", in videochat.