Milan, Pioli giustifica Ibrahimovic: "Non ha mancato di rispetto all'arbitro"

Intervenuto ai microfoni di Sky, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha commentato il successo contro il Parma. Sull'espulsione di Ibrahimovic: "Ho appena parlato con Zlatan, mi ha detto che ha discusso con l'arbitro e la cosa è durata un po' di tempo. Mi ha assicurato che non gli ha mancato di rispetto e soprattutto non l'ha offeso. Cosa ha riferito all'arbitro? A me Zlatan ha detto di aver pronunciato queste parole: 'Davvero non ti interessa quello che ti dico io?'. Mi spiace perché nella partita c'erano ancora situazioni per essere pericolosi e poi è cambiata".