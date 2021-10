Milan, Pioli ‘ignora’ i due rossi: “Bravi i ragazzi a riprenderla dopo il 2-2"

Il Milan vince al Dall'Ara per 2-4 contro un Bologna rimasto in nove uomini a causa delle espulsioni di Soumaoro e Soriano. I rossoneri conquistano tre punti importantissimi per la classifica e volano momentaneamente al primo posto. Stefano Pioli, al termine della partita, ha analizzato la gara in sala stampa.

La squadra si è disunita dopo il 2-2 e ha subito il Bologna. Secondo lei è un fattore psicologico o atletico?

"La squadra si è disunita prima del 2-2, abbiamo cominciato il secondo tempo male pensando di aver già chiuso la partita. E' stato un errore mentale. La squadra, invece, è stata brava dopo il 2-2- a riprendere in mano il gioco e vincere la partita".

Un commento sulla prestazione di Ibrahimovic? Da domani alle 18 che impegni ha preso?

"La condizione di Zlatan non è ancora al 100%, e il minutaggio di oggi è stato superiore a quello che doveva essere, ma questo lo aiuterà a tornare in condizione, è un giocatore importante. Domani allenamento al mattino e test alla partita di martedì poi se riesco guarderò le partite".

Gliel'han fatta sudare questa festa per le 100 panchine.... Ibra-Giroud: ci aspettavamo la staffetta e invece hanno giocato insieme

"La vittoria per le 100 presenze è un bellissimo regalo. Le partite dopo la Champions sono sempre difficili. Zlatan è stato in campo perché c'era bisogno. E' andate bene così".