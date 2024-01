Milan, Pioli: "Il campionato è complicato, ma vogliamo fare un girone di ritorno migliore"

Fonte: ANSA

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - "Non dobbiamo avere timori ma invece la volontà e la lucidità per essere performanti al massimo. Il campionato è difficile e vogliamo fare un girone migliore. Inutile guardarsi troppo indietro, quello che conta è la prestazione di domani, abbiamo avuto sicuramente una buona settimana": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro l'Udinese, squadra contro cui i rossoneri non vincono da novembre 2020. "Il Milan deve fare più punti possibili, vogliamo questo da ogni singola partita.

Non ci sono partite di provincia - avverte il tecnico - o partite di cartello. Esistono partite da tre punti e domani vogliamo tornare a casa col bottino pieno". (ANSA).