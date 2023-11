Milan, Pioli in bilico? La replica al giornalista: "Futuro incerto per tutti, anche per te..."

Si sente in bilico? E' una delle domande poste a Stefano Pioli, allenatore del Milan, alla vigilia del match contro la Fiorentina.

Si sente in bilico? E' una delle domande poste a Stefano Pioli, allenatore del Milan, alla vigilia del match contro la Fiorentina. Il tecnico ha replicato al giornalista con freddezza: "Penso solo alla partita di domani, credimi. Il mio futuro è incerto, come quello di tutti gli altri, compreso il tuo. Del domani non c'è certezza".

Avete capito quali sono stati i problemi sugli infortuni?

"L'unico cruccio che ho è che non siamo riusciti ad abbassare il numero degli infortuni, tranne il primo anno, essendo in media con gli ultimi anni di Milan. Ogni anno cerchiamo di cambiare qualcosa, dalla prevenzione ai dati; facciamo di tutto per migliorare la situazione. Tutti gli infortuni vanno contestualizzati: c'è chi si fa male perché gioca troppo, chi perché gioca poco. Non stanno capitando solo a noi, ma il nostro numero è negativo. Non abbiamo mai lavorato con situazioni così chiare sotto mani per dati e analisi: stiamo cercando di arrivare a una performance migliore per abbassare la media. Non recuperiamo Kjaer, non recuperiamo Leao, non recuperiamo Okafor. Tornano Loftus-Cheek e Pulisic e Calabria".