Milan, Pioli insiste: "Il gol era da convalidare, il club si farà sentire"

Cosa ne pensi del fuorigioco di Giroud? E' questa una delle domande poste all’allenatore rossonero Stefano Pioli alla vigilia della gara con l’Empoli: "Io credo che l'interpretazione della regola non sia corretta e che il club si farà sentire nei toni giusti, credo sia corretto evidenziarlo. Non credo che urlare ai quattro venti sia il modo corretto. Io penso che quello fischiato a Giroud, nella dinamica del calcio, non è fuorigioco: è gol".