Milan, Pioli: "La pressione si sente, ma vogliamo tornare vincenti e dipende da noi”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ai microfoni di DAZN commenta il successo contro il Genoa

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ai microfoni di DAZN commenta il successo contro il Genoa: "Siamo lì, ce la vogliamo giocare e dobbiamo provare a vincere tutte le partite. Siamo soddisfatti per stasera, abbiamo avuto il giusto approccio rischiando davvero poco".

Ancora una volta la difesa non ha subito gol

"La squadra sta lavorando tanto. Chiedo tanto, stiamo facendo bene e dobbiamo continuare. La tensione si sente, la pressione sale. Ho detto ai ragazzi che l'anno scorso c'era ancora più tensione perché non sapevamo se arrivare tra le prime quattro. Ora la pressione c'è ma deve portare a energie positive perché stiamo lottando per un obiettivo che quando abbiamo iniziato a lavorare insieme non potevamo immaginare".

Cosa conviene fare: alzare la pressione o allentarla?

"Me lo chiedo anch'io se conviene alzare la pressione o allentarla. Ma devo pretendere dai miei calciatori e tra le due sto forzando. Ce l'abbiamo lì, mancano poche partite e dobbiamo fare bene. Per molti di noi è la prima volta lottare per lo scudetto ma noi vogliamo tornare ad essere vincenti e questa esperienza ci tornerà utile anche in futuro".

Il calendario ora presenterà sfide complicate

"Con queste avversarie saranno partite difficilissime, come queste che abbiamo avuto. Al calendario più facile o più difficile non ci credo, dipende da noi. Certo, giocare contro la Lazio sarà molto complicato ma giocheremo al meglio per cercare di vincere".

Martedì il derby di Coppa Italia

"Una partita importantissima, una bellissima partita ma che non può cambiare l'inerzia del campionato. Daremo il massimo cercando di fare meglio degli avversari".

Milan che non subisce reti da sei partite consecutive. Ci erano riusciti solo Nereo Rocco e Fabio Capello

"È un onore essere in una lista che li comprende. Speriamo, devo ringraziare i miei giocatori. Sono solo bilanci parziali, il bilancio definitivo si farà il 22 maggio".

Maignan protagonista di queste sei partite senza subire gol

"Maignan è perfetto, ha una presenza e una concentrazione incredibile. Sta ricevendo i giusti complimenti per le sue prestazioni".