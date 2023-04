Milan, Pioli limita il turnover in vista del Napoli: solo due cambi

Il Milan non farà molto turnover contro l'Empoli in vista della Champions League dopo il successo di Napoli.

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan non farà molto turnover contro l'Empoli in vista della Champions League dopo il successo di Napoli. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbero essere solamente due i cambi, con Thiaw al posto di Kjaer e Saelemaekers per Brahim Diaz, che ieri ha svolto un lavoro personalizzato. A parte anche Ibrahimovic e Kalulu.