Milan, Pioli mette le mani avanti: "Campionato equilibrato, difficile ripetere lo scorso anno"

(ANSA) - MILANO, 12 AGO - "Sarà una stagione particolare, unica in questo sviluppo e contesto. E sarà un campionato equilibrato, sarà difficile superare il punteggio dell'anno scorso. Sono cresciute tanto le squadre di metà classifica, ci sono tante squadre che vogliono vincere: sarà una bella lotta". Lo ha detto il tecnico del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in campionato contro l'Udinese. "Oggi ho fatto vedere alla squadra tutto il calendario da oggi al 13 novembre: 23-24 partite. Ci vorrà uno sforzo incredibile - ha proseguito -. Sarà una stagione anomala, il Mondiale in quel periodo lì crea difficoltà. Sono curioso di affrontare questo campionato, credo che per i giocatori che non andranno al mondiale potrebbe essere anche una buona situazione. Per chi andrà in Qatar e competerà per vincerlo sarà una stagione più complicata da gestire, e bisognerà capire come farli recuperare". (ANSA).