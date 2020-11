Milan, Pioli mette le mani avanti: "Scudetto? Juve, Inter e Napoli sono più forti"

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport dopo Milan-Hellas Verona 2-2: "Siamo una squadra forte, ma in Italia ce ne sono di più forti come Juventus, Inter e Napoli e altre che possono lottare con noi. I ragazzi sono giovani, maturi e consapevoli, e supereremo anche i momenti più difficili. Siamo arrivati stanchi, aveva ragione Zlatan, ma i ragazzi sanno cosa ci aspetterà dopo la sosta. Vogliamo migliorare la posizione dell'anno scorso e ci teniamo a far bene anche in Europa. Ibra? Mi ha detto che era dispiaciuto perché questa partita si poteva vincere, che probabilmente il prossimo rigore lo tirerà Kessié e che ha bisogno di riposare, quindi fortunatamente arriva la sosta".