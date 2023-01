Milan, Pioli: "Non dobbiamo fare la corsa su nessuno. Scudetto? Servono oltre 85 punti"

Quanta fame ha il Milan? Stefano Pioli, alla vigilia della gara contro la Salernitana, risponde così in conferenza stampa

Quanta fame ha il Milan? Stefano Pioli, alla vigilia della gara contro la Salernitana, risponde così in conferenza stampa: "Non dobbiamo fare la corsa su nessuno, se non su noi stessi. Per vincere il campionato serviranno più di 85 punti. Abbiamo la possibilità di girare meglio dell'anno scorso, ma dobbiamo spingere forte. Credo sia molto corretto non andare troppo avanti col pensiero, ma pensare a domani, quando troveremo un ambiente caldo e un avversario tosto: è quello che ci serve per ripartire bene".