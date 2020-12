Milan, Pioli non parla di scudetto "Non è prudenza, valuto gli organici! Ma siamo forti"

Il Milan si prepara a ricevere il Parma a San Siro domani sera. Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, ha parlato del match e non solo in conferenza stampa: "Scudetto? La mia non è prudenza, è una valutazione sugli organici. Anche noi siamo forti e lo stiamo dimostrando, non dobbiamo cambiare il nostro atteggiamento, ovvero ritenere la prossima partita la più importante. Bisogna pensare una partita alla volta e cercare di passare un bel Natale noi e ai nostri tifosi".

L'Inter diventa l'avversaria più pericolosa senza Europa? "Non lo so, è vero che non avere appuntamenti in Europa ti permette di lavorare di più, ma poi può nascere la difficoltà di gestire tanti giocatori. Noi siamo contenti del nostro percorso, i primi due obiettivi li abbiamo centrati. Aspettiamo al nostro percorso, un avversario alla volta. La settimana dei sedicesimi sarà molto stimolante. Avremo il derby in mezzo alle due partite".