Milan, Pioli non recupera ancora Ibra: resterà out almeno altre due partite

Arrivano aggiornamenti sui tempi di recupero di Zlatan Ibrahimovic, riportati da Sportmediaset. Lo svedese è fermo da Napoli-Milan, ma al momento è ai box per un problema al polpaccio rimediato in allenamento alla vigilia della trasferta sul campo del Sassuolo. Ibra non ci sarà sicuramente contro il Benevento e ci sono anche poche chance di vederlo in campo contro la Juventus. L'infortunio del numero 11 rossonero, che durante questa vacanze natalizie ha seguito un tabella di lavoro personalizzata, non va sottovaluta e per questo non verranno forzati i tempi di recupero.