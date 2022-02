Milan, Pioli non si sente primo: "Classifica non veritiera". Poi dà le ultime su Ibrahimovic

Il Milan, da domenica scorsa, è la nuova (provvisoria) capolista del campionato e ha tutta l'intenzione di restare con questa qualifica ancora a lungo, a cominciare dalla sfida di domani sera contro la Salernitana all'Arechi. Stefano Pioli ha commentato questo ed altro in conferenza stampa: "Ci sono più incognite del solito. Abbiamo avuto una settimana più incentrata sulle nostre situazioni perché il cambio di allenatore ci impedisce di capire come staranno in campo. Arrivano comunque da due risultati positivi, sarà una partita da affrontare con grande determinazione e concentrazione".

Cosa è cambiato dal quel 78' del derby?

"Ogni partita ha una lettura particolare: abbiamo capito che se giochiamo con continuità e che stiamo dentro la partita con la mentalità, anche soffrendo, abbiamo le carte in regola per cercare di vincerla. Dobbiamo avere questa consapevolezza, affrontando le partite con determinazione, attenzione e fiducia mettendo in campo le nostre qualità".

C'è una discriminante con la quale sceglie Kessiè o Diaz trequartista?

"Hanno caratteristiche diverse, quindi scelgo in primis rispetto alla condizione fisica e poi rispetto all'interpretazione della singola partita. Cercherà di schierare una squadra compatta, con energia e con qualità".

Cambia dover difendere il primo posto piuttosto che conquistarlo?

"La classifica non è veritiera, perché Inter e Atalanta devono recuperare le loro partite. Siamo concentrati su di noi. Le pressioni ci sono ed è un privilegio averle, significa che siamo saliti di livello e significa che anche la squadra può reggerle".

Come sta Ibrahimovic?

"Sta sicuramente meglio, se non domani o domenica ricomincerà a correre e poi valuteremo la sua condizione. Non sappiamo ancora quando potrà rientrare in gruppo".

Può fare la differenza la voglia di conquistare il primo Scudetto per tanti di voi?

"Dobbiamo solo pensare a dare il massimo e il meglio. Serve grande convinzione nelle cose che facciamo dando il massimo delle nostre possibilità".