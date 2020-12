Milan, Pioli non sogna in grande: "L'obiettivo resta la Champions League"

"Sono felice. Come non lo sono stato mai, professionalmente parlando". Lo ha dichiarato Stefano Pioli parlando del suo momento, del suo 2020 magico. Il tecnico rossonero ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, nel corso della quale ha ribadito tutto il suo amore per il Milan e gli obiettivi di stagione.

OBIETTIVO CHAMPIONS - "Continuare a migliorare. E, sì, tornare in Champions. Il club non ci ha chiesto nulla, non ci vuole dare pressioni, questo io l’ho apprezzato moltissimo. Maldini, Massara, Gazidis ci mettono nelle condizioni di lavoro ideali: sono straordinari. Ma noi abbiamo bene in testa che dobbiamo fare di tutto per riportare il Milan dove deve, cioè in Champions. Manca da troppo tempo, quello è il suo posto. Possiamo farcela. Quello che m’interessa è la crescita. Questa squadra può anche migliorare tanto".