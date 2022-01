Milan, Pioli non sottovaluta lo Spezia: “Nelle ultime trasferte non ha subito gol e vinto a Napoli”

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di domani contro lo Spezia.

La squadra domani dovrà aiutare la coppia Kalulu-Gabbia.

"Assolutamente sì. Dovremo giocare da squadra. Affrontiamo un avversario che nelle ultime trasferte non ha subito goal vincendo sia a Napoli che col Genoa. Dovremo avere le idee chiare. Poi le prestazioni dei singoli sono importanti, ma se la squadra le esalta in un certo modo".

Il Milan da scudetto dipenderà dal mercato?

"Noi dobbiamo rispondere sul mercato, credendo nelle nostre qualità e fiducia nei nostri mezzi. La prossima partita è la più importante, ma non credo che sarà un mese decisivo per lo Scudetto. Comunque, noi non facciamo la corsa su nessuno. Vogliamo essere protagonisti ogni partita giocando il nostro calcio".