Milan, Pioli ora ammette: "Inter ha segnato subito, il Napoli con Kvara dopo 20 secondi…”

Vi sentite inferiori all'Inter? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Stefano Pioli, allenatore del Milan che in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria - gara valida per la 36esima giornata di Serie A - ha risposto così: "La differenza l'hanno fatta i primi due primi tempi: all'andata abbiamo subito due gol, al ritorno, con posizioni diverse, abbiamo avuto tre occasioni nitide ma non siamo riusciti a far gol. Ma non dobbiamo guardare indietro. Se pensiamo all'occasione che ha avuto il Napoli dopo 20 secondi con noi all'andata... È il passato, dobbiamo guardare avanti".